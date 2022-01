Os professores e funcionários administrativos que recebem salários, mas que nunca se apresentaram nos postos de trabalho, têm até ao dia 19 de Janeiro para regularizar a situação. Caso não aconteça, serão retirados da lista de efectividade no sector da Educação. Gabinete Provincial da Educação de Luanda garante que os 719 professores e funcionários «fantasmas» já têm as contas congeladas. Para aqueles que não comprovarem a efectividade até ao dia 19 deste mês, órgão avisa que serão colocados na lista de abandono.

Em declarações ao Novo Jornal, a responsável dos Recursos Humanos do Gabinete Provincial de Educação de Luanda, Vanda Rufino, reiterou que os 719 funcionários "fantasmas" detectados em Dezembro do ano passado pelo órgão-reitor da Educação na capital estão com os salários congelados, tendo-lhes sido dado um prazo de 22 dias [a contar desde 29 de Dezembro de 2021, cessando na próxima quarta-feira, 19] para se apresentarem ao patronato e comprovar a sua efectividade. Terminado esse prazo, para aqueles que não se apresentarem e comprovarem a sua efectividade, será iniciado um processo de abandono.

Vanda Rufino, sem precisar o número, avançou que, desde que foi dado o alerta, vários são os funcionários que têm estado no Gabinete Provincial para a regularização da situação, num universo composto, entre outros casos, por funcionários doentes, com os respectivos justificativos médicos, professores com mais de 60 anos, que aguardam pela reforma em casa, e os professores cujas folhas de salários não estão nas escolas onde foram colocadas.

De acordo com a responsável, não há ainda estatística fiável sobre o número exacto de funcionários naquelas condições já atendidos.

