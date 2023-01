Os professores podem voltar à greve em todo o País nos próximos dias caso a proposta do Sindicato Nacional dos Professores (SINPROF) sobre o reajustamento dos subsídios, na ordem dos 22 por cento, não for implementada, ou caso o Executivo não apresente outra proposta que não se resuma aos 7,5 por cento propostos anteriormente, soube o Novo Jornal.

Após ter suspendido, na semana passada, o encontro com o SINPROF, o Ministério da Educação (MED) marcou para esta terça-feira, 31, na sua sede, em Luanda, um encontro para a discussão da proposta.

O SINPROF espera que haja avanços no encontro desta terça-feira, que será presidido pela ministra da Educação, Luísa Grilo, e que as negociações possam sair desde ponto para dar seguimento a outras preocupações do caderno reivindicativo.

Ao Novo Jornal, o secretário-geral do SINPROF, Admar Jinguma, confirmou o encontro desta terça na sede do MED e assegurou que a expectativa por parte dos professores é grande.

Segundo Admar Jinguma, caso o Governo não satisfaça a exigência dos professores, a luta vai continuar e a possibilidade do regresso à greve não está de fora.

"Vamos lutar de forma legal, porque a Constituição e Lei nos conferem este direito, de modo a forçar o Executivo a reavaliar as suas posições e a respeitar os professores!", afirmou.

Segundo o SINPROF, os professores do ensino geral em Angola vivem a mendigar e nenhum docente a este nível tem um salário acima dos 400 mil kwanzas.

"A greve foi apenas suspensa. Bastará uma comunicação aos professores para não se deslocarem às salas de aula para que a greve se efective", explicou.

Conforme o SINPROF, a outra possibilidade passa também por realizações de marchas em todo o País.

"Depois do encontro desta terça-feira, vamos chamar para Luanda todos os nossos secretários provinciais para nos reunirmos e tomarmos as decisões que entendermos necessárias no momento", disse, Admar Jinguma.

Ao Novo Jornal, vários professores dizem esperar que este seja o último encontro caso não haja entendimento.

O SINPROF entende que se for atribuído um subsídio de inovação pedagógica de 22 por cento, os professores passam a estar em pé de igualdade com os profissionais de outros sectores, mas a proposta do Executivo é de apenas 7,5 por cento.

Na semana passada, o MED disse ao SINPROF que não recebeu do Ministério das Finanças (MINFIN) e do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) o retorno relativamente à proposta de reajustamento.