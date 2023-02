Os professores das universidades públicas de todo o País voltam à greve esta segunda-feira, 27, três meses depois da suspensão da paralisação, em Novembro do ano passado, para exigirem aumento salarial e seguro de saúde. O Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (SINPES) assegura que os docentes só retomaram a greve pelo facto de o Presidente da República, João Lourenço, não se ter pronunciado até agora sobre o assunto, soube o Novo Jornal junto do SINPES.

A greve de professores universitários foi suspensa a 01 de Novembro de 2022, segundo o sindicato, porque os professores decidiram "dar um voto de confiança" ao Presidente da República.

Ao Novo Jornal, Eduardo Peres Alberto, secretário-geral do SINPES, confirmou o início da greve e declarou que os professores universitários, que exigem aumentos salariais, não têm seguro de saúde, situação que "muito os inquieta".

"Infelizmente é sobre estes dois pontos que o Governo não quer conversar com os docentes das universidades públicas", explicou.

Segundo o responsável sindical, o Ministério do Ensino Superior apresentou uma proposta de aumento de apenas 6%, o que está abaixo da exigência dos docentes constante no caderno reivindicativo em posse do Executivo há anos.

Conforme o SINPES, os professores não defendem apenas melhoria salarial, mas também infra-estruturas condignas, fundos para a investigação e formação contínua.

"Atendeu-se à formação contínua com 310 bolsas de estudo previstas, mas ainda assim temos instituições que não foram contempladas, falo da Universidade Kimpa Vita, do Instituto Superior Politécnico do Kwanza-Norte, o ISCED do Uíge e outras instituições", explicou o secretário-geral.

"Temos professores com necessidades básicas, professores doentes que não conseguem fazer uma consulta por falta de seguro de saúde e salário condigno", disse, acrescentando que "houve uma inversão de prioridades" por parte do ministério.

De recordar que a greve dos professores do ensino superior das universidades públicas, no ano passado, durou mais de 60 dias.