Projecto habitacional de autoconstrução dirigida está em "stand by" por falta de apoios. Desde a mudança de administradores no município de Belas, a iniciativa está sem ritmo para continuar a dançar.

O projecto habitacional "Vila do Kuduro", localizado no município de Belas, no bairro Quinguele, está, neste momento, paralisado. De autoconstrução dirigida para kuduristas, carece de apoios para a continuação da entrega de terrenos aos artistas.

O "grito de socorro" foi dado pelo músico António Germano Tomás Kiala "K2", o mentor do projecto.

De acordo com o kudurista, o projecto estava a caminhar bem, tendo provocado euforia a muitos jovens artistas. Com a saída do antigo administrador do município de Belas, Miguel Silva de Almeida "Lito", o projecto paralisou.

Leia este e outros artigos na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, gratuita devido ao feriado. Basta seguir o link: https://leitor.novavaga.co.ao/