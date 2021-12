Contam-se às centenas o número de estudantes inscritos nas diferentes instituições de Ensino Superior (IES) do País que não conseguem concluir a licenciatura nos timings normais, que variam entre quatro e seis anos, dependendo da natureza do curso. O Novo Jornal foi atrás destas histórias e «esbarrou» em justificações de todo o tipo, com casos de estudantes que culpam os gestores das instituições, enquanto outros denunciam alegados casos de perda de notas. Não falta também quem se queixe da "arrogância" dos professores, da falta de orientadores para os trabalhos de fim de curso e das inesperadas subidas nos preços das propinas, para o caso de universidades privadas.

Dilema difícil de abordar para certos estudantes, a demora na conclusão da licenciatura é um tema sobre o qual Teresa Palhares fala com muito pesar. De 31 anos, a jovem não contém as lágrimas quando é desafiada pelo NJ a abordar as razões por que ainda frequenta o 2.º ano do curso de Comunicação e Imagem, apesar de ter ingressado no Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola (ISIA) em 2015.

"Depois de ter perdido o meu pai e, consequentemente, o emprego, tive de escolher entre sustentar os meus estudos com o negócio que passei a fazer ou arrendar uma casa, comprar comida e suportar a formação da minha irmã, que acabava de entrar para o ensino médio. Obviamente que optei pela segunda opção", explica, antes de confessar que, vezes sem conta, se sente "derrotada", sobretudo quando vê colegas com quem entrou para a universidade concluírem a sua formação. "Pesa mais ainda. É como se estivessem a empurrar-me mais para trás", desabafa.

