Alternativa ao desemprego, apostas desportivas tornaram-se no «atalho» para os sonhos de muitos jovens. Em franca subida, segmento é frequentado por menores de 18 anos, ante a passividade do Instituto de Supervisão de Jogos, que se queixa da carência de técnicos.

Isaac Lando, também conhecido por Proboy, anda "completamente chateado" com as condições de vida no País. Praticamente desempregado, desdobrando-se entre a prestação de serviços de garçon numa hospedaria do musseque de Luanda e os raros biscates que lhe aparecem na condição de ladrilhador, o jovem, de 27 anos, não tem dúvidas: na primeira oportunidade, vai abandonar a Pátria rumo ao Canadá ou aos Estados Unidos da América. E mostra-se confiante: "Com a minha profissão na cabeça, não me perco num País sério, só mesmo em Angola".

Por isso, todos os dias, mas principalmente aos fins-de-semana, gasta mil kwanzas nos serviços da Elephant Bet, vulgo "Angofoot", fazendo um total de cinco apostas, cada uma no valor de 200 kwanzas. E o método é simples: nos quatro primeiros boletins, também denominados fichas, aposta numa vitória ou empate das equipas teoricamente mais fortes (o que lhe dá um retorno nunca superior a cinco mil kwanzas), enquanto o quinto e último boletim é reservado a apostas mais arriscadas, com muito poucas probabilidades de acontecer, mas cujo retorno, em caso de sucesso, lhe renderia os milhões necessários para a realização do seu "sonho américo-canadiano".

