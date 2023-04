Programa de infra-estruturas integradas segue sem que se conheça o "famoso" grau de execução, muito em voga, como se vê, no caso do PIIM. Obras paralisadas e empresas locais à espera de atrasados fazem soar alarmes, quando se aguarda que Benguela implemente outro programa, no valor de USD 482 milhões. Luís Nunes já prometeu prestar contas no final da empreitada.

Depois de 10 anos sem investimentos, o sector das Águas na província de Benguela sai do sufoco graças aos 80 milhões de euros do programa de infra-estruturas emergenciais que não apresenta aos contribuintes, passados 16 meses do arranque, o valor de nenhuma outra obra, quer no domínio da recuperação de edifícios, quer no domínio das rodovias, prevalecendo as observações críticas em relação ao factor transparência.

As empreitadas no sector das Águas, em curso na Estação de Tratamento do Luhongo (ETA) e no campo de furos do Chiúle, estão desprovidas, contudo, de informações sobre o grau de execução física e financeira, uma expressão muito em voga no mundo da construção civil, usada para punir empresas com atrasos no Programa Integrado de Intervenção Municipal (PIIM).

Altos dirigentes do Governo Provincial de Benguela, com o governador Luís Nunes à cabeça, optam por não revelar, e nem existem placas com dados dos projectos, o orçamento de cada uma das obras inscritas no programa emergencial, avaliado em 415 milhões de euros.

"Vocês sabem, senhores jornalistas, que estas inaugurações fazem parte do pacote geral", disseram, em mais de uma ocasião, Luís Nunes e o seu vice-governador para a área técnica e de infra-estruturas.

Foi Adilson Gonçalves, curiosamente, a dar a conhecer, numa entrevista à Rádio Eclésia de Benguela, o custo da intervenção nas águas, delineada para a reposição da capacidade perdida ao longo dos anos sem investimentos.

Se for subtraído do programa global o valor anunciado pelo vice-governador, ficam 335 milhões de euros, montante que financiou já, a título de exemplo, a reabilitação de centenas de quilómetros de estradas nas cidades de Benguela e do Lobito, bem como do Museu Nacional de Arqueologia, estando, actualmente, a suportar obras em cines, construção de um grande mercado, no Lobito, extensão da marginal da Praia Morena até à foz do rio Cavaco e muito mais.

