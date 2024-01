Os acidentes rodoviários continuam a ser a segunda maior causa de mortes em Angola. Em 2023, 2.915 pessoas perderam a vida nas estradas do País, na sequência de 13.597 acidentes rodoviários que deixaram 16.847 pessoas feridas, segundo a Polícia Nacional, que avançou igualmente que no ano passado foram cometidos 62.820 crimes.

Estas declarações foram avançadas no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, em Luanda, pelo comandante-geral da Polícia Nacional, comissário-geral Arnaldo Manuel Carlo.

De acordo com o relatório do Comando Geral da Polícia Nacional (PN), o incumprimento do código de estrada foi o principal motivo dos acidentes que aconteceram em todo o território nacional.

As principais vítimas foram os próprios motoristas, passageiros e peões com idades compreendidas entres os 15 e os 50 anos. As vítimas foram sobretudo do sexo masculino.

Quanto aos crimes, em 2023 foram registados 62.820 crimes, destacando-se homicídios, ofensas à integridade física, furtos e roubos.

Segundo a PN, o processo de instalação de equipamentos de segurança nas fronteiras do País vai continuar, no sentido de mitigar o problema da imigração ilegal e de contrabando de vários produtos nacionais.