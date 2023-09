O porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal no Zaire (SIC), José Bernardo, disse que "o que esteve na base do acidente na EN-100 foi o excesso de velocidade e a falta de precaução dos condutores".

José Bernardo explica que "a colisão foi entre uma motorizada e uma viatura, no troço rodoviário que liga o Kitona e o Pângala, no Soyo, resultando na morte imediata dos dois indivíduos que se encontravam na motorizada".

O SIC esclarece também que o motorista do carro não ficou ferido mas foi detido temporariamente pelas forças policiais no sentido de se apurar o que provocou estas mortes.

Em Benguela, o incidente ocorreu na EN-260 e foi igualmente colisão entre um carro e uma motorizada, onde o táxi com 14 passageiros embateu contra a motorizada, causando de imediato a morte dos dois ocupantes da motorizada.

Quanto aos cadáveres das quatro vítimas mortais, foram removidos para às morgues das unidades hospitalares das duas províncias.