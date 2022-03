A par da reabertura das praias, que se encheram de gente no fim-de-semana prolongado depois de um longo período de interdição devido às medidas impostas pelo Governo para conter a pandemia, chegou também a tragédia da perda de vidas por afogamento: Cinco pessoas, na sua maioria adolescentes, morreram afogadas, anunciaram hoje os bombeiros que se mostram apreensivos com a "desobediência" e "negligência" dos banhistas.

O porta-voz do Comando Provincial de Luanda do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês, que apresentava o balanço da operação durante o fim de semana, em Luanda, disse hoje que três dos casos mortais, de adolescentes entre os 14 e 16 anos, foram registados no município do Talatona, nas praias do Benfica e Futungo, e os restantes, cujas vítimas tinham 18 e 26 anos, ocorreram no município de Luanda, nas praias dos distritos da Ingombota e Samba.

Faustino Minguês, em declarações à Lusa, informou que os bombeiros contabilizaram ainda 18 salvamentos na iminência de afogamento, 12 dos quais no distrito da Ingombota, sobretudo de adolescentes.

O acesso público às praias, segundo Faustino Mingues, foi precedido de campanhas de sensibilização a nível das comunidades e de patrulhamentos nas 45 praias controladas e catalogadas pelos bombeiros em Luanda, depois da abertura oficial, no sábado, 05 de Março.

Sobre o cumprimento das regras, nomeadamente a apresentação de um cartão de vacina e/ou certificado de vacinação, um dos requisitos para o acesso às praias a nível do País, Faustino Minguês disse ter havido dificuldades, "porque algumas pessoas violavam aquilo que são as normas, mas também não deixa de ser uma questão de consciência do cidadão, porque estamos a falar ainda da proliferação da pandemia e também do risco de afogamento que é iminente nestes locais".

"Podemos caracterizar que o final de semana prolongado foi preocupante, aliás tínhamos noção que não seria uma tarefa fácil, e a responsabilidade não seria simplesmente dos bombeiros, mas da população em geral", disse.

Há vídeos a circular nas redes sociais que dão conta de grandes multidões nas praias de Luanda, sobretudo na Ilha.