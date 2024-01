Projecto de Combate à Malária ganha mais três mil milhões Kz, passando de seis para nove mil milhões, enquanto a Covid-19 sai dos seis mil milhões para quatro mil milhões. "Mexida" do Governo ocorre após polémica sobre contra-senso na atribuição de verbas para as duas doenças. Angola, um dos 10 países com mais casos e mortos por malária no mundo, prepara-se para, a partir deste ano, administrar vacina contra doença em crianças de até cinco anos.

Ao contrário dos 6,2 mil milhões de kwanzas previstos na proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para este ano, o Ministério da Saúde (MINSA) vai receber 9,2 mil milhões Kz para assegurar o Projecto de Combate à doença mais mortífera no País, a malária, constatou o Novo Jornal, com base na consulta da versão final do OGE 2024.

O recuo na decisão do Executivo surge na sequência de críticas após a polémica levantada pelo NJ na edição n.º 810, de 3 de Novembro de 2023, em que se destapava um contra-senso derivado do facto de as verbas atribuídas para o combate à malária e à Covid-19, duas doenças com uma abismal diferença no que toca à mortalidade no País, terem quase o mesmo valor: 6,061 mil milhões Kz para a Covid-19 e 6,217 mil milhões para a malária.

Após as mexidas no OGE em execução desde a passada terça-feira, 02, a rubrica Encargos com a Prevenção e Combate à Covid-19 perdeu dois mil milhões Kz, ficando agora com quatro mil milhões.

País finaliza detalhes para introdução da vacina contra malária

Angola prepara-se para, em 2024, vacinar crianças menores de cinco anos contra a malária, a mais mortal das doenças endémicas no mundo e a principal causa de morte no País. Doença mata, em média, 10 mil pessoas/ano no País. Dessas, mais de 50% são crianças.

O País pretende, a partir deste ano, administrar por doses a vacina contra a malária em crianças até cinco anos, imunização, aliás, que se perspectiva que faça parte do Programa Nacional de Vacinação Infantil. A "boa-nova" foi anunciada no final do ano passado pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, que, sem avançar detalhes, assegurou que o órgão que tutela está a negociar com a aliança das vacinas "GAVI", empresa produtora de vacinas e fornecedores, bem como a mobilizar recursos financeiros para que a aquisição seja feita ainda em 2024.

Embora a governante tenha assumido a possibilidade de a vacina ser introduzida no calendário ainda neste ano, o NJ apurou que o País não tem nada definido e que está a explorar as opções existentes no mercado. "A fila é grande, mas queremos adquiri-las ainda este ano. O Serum Institute of Índia é uma das opções, mas ainda carecem de aprovações finais da OMS", explicou uma fonte.

