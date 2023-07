Entre os estratos mais vulneráveis da população, olha-se com indiferença para redução do IVA para metade, poucos alimentam as esperanças de que a medida venha a ter reflexos positivos no seu poder de compra. Nos meios académicos, a redução desse polémico imposto está a dividir as opiniões: uns consideram-na «boa», outros julgam que não vai impactar na vida das populações.

A redução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 14 para 7 por cento nos bens alimentares é um dos «produtos» do vasto pacote de medidas económicas que o Executivo apresentou na semana passada à opinião pública nacional e internacional, com vista a desagravar o custo de vida e aumentar o poder aquisitivo das famílias.

Desde a sua implementação, há 4 anos, o IVA volta a estar no centro das atenções, a gerar acesos debates no espaço público e a dividir as opiniões, depois da brusca e brutal retirada dos subsídios estatais à gasolina, que, como se sabe, fizeram disparar os preços de todos os produtos, sobretudo os da cesta básica.

Teresa Domingas, 37 anos, vende na zunga produtos de higiene pessoal. Ela faz parte do leque dos milhões de angolanos que vivem abaixo da linha da pobreza. Ou, por outras palavras, de pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, de acordo com estudos dos organismos especializados das Nações Unidas.

É viúva, tem sob sua responsabilidade 4 filhos, que dependem unicamente do resultado das suas vendas. Questionada sobre o IVA, diz que não sabe bem o que isso significa. Depois da devida explicação, não se mostra entusiasmada com a mais recente medida do Executivo angolano.

Limita-se a dizer que, se ela não vende, ninguém em sua casa come. "Comemos quando calha. Há dias em que não vendo e não temos nada para comer", diz com a voz sumida.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/