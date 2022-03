O Relatório Social de Angola 2019/2020 do Centro de Estudos e Investigação Cientifica, da Universidade Católica de Angola (UCAN), apresentado esta quinta-feira, 17, em Luanda, propõe, entre muitas recomendações, um novo modelo de responsabilidade com a educação primária que seja capaz de olhar para todas as necessidades reais das crianças e susceptível de construir uma nova consciência que torne a escola primária pública na principal instituição social do Estado.

O relatório, que cita dados da Pobreza Multidimensional na Infância, do Instituto Nacional de Estatística e da UNICEF, revela que apenas 1% das crianças dos 0 aos 17 anos não é afectada por nenhuma dimensão da pobreza em Angola, considerando a questão gravíssima.

Segundo o Centro de Estudos e Investigação Científica da UCAN, o Relatório Social 2019/2020 é resultado de pesquisas regulares anuais sobre o sector social, que possibilitam verificar o grau de desenvolvimento destas áreas e os seus resultados conseguidos ao longo de um ano de governação.

Alexandra Simeão, antiga vice-ministra da Educação para a Acção Social, no Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, entre 1997 e 2008, e autora da pesquisa, disse, durante o lançamento do relatório, que o impacto da pobreza na infância "tira o sono a qualquer um".

"Essas privações avaliadas dizem respeito a nutrição, saúde, protecção infantil, prevenção da malária, educação, exposição aos meios de comunicação social, habitação e saneamento. Estamos a falar de tudo aquilo que é direito primeiro e elementar da vida de uma criança", explicou, acrescentando que " 99% das crianças em Angola estão excluídas".

Segundo Alexandra Simeão, é necessário, para reverter o quadro, que se promova a universalização dos direitos iguais à nascença, caso contrário não será possível.

"O que aqui gostaríamos de propor é uma visão holística de um novo modelo de responsabilidade com a educação primária, que seja capaz de olhar para todas as necessidades reais das crianças e seja susceptível de construir uma nova consciência que torne a escola primária pública na principal instituição social do Estado, a mais financiada, a mais protegida e a mais fiscalizada", propôs.

Um modelo realista, eficaz, pertinente que permita que a criança seja a soma de todas as soluções deixando de olhar para a Educação apenas como construção, equipamento das escolas, formação e pagamento de salário de professores, defende.

"O Ensino Primário não logrará nenhum sucesso enquanto as crianças não forem atendidas na satisfação das suas privações. Este é um erro grave. O OGE não prevê na capacidade de promover um modelo de Educação que consiga responder aos desafios que a pobreza impõe", referiu.

O Relatório Social de Angola 2019/2020 do Centro de Estudos e Investigação Cientifica, da Universidade Católica de Angola, assegura serem inúmeros os dados que demonstram e comprovam haver asfixia do sector da Educação e exige que o Executivo aja de forma concreta e realista.

"Pretendemos com esta chamada de atenção promover a discussão para serem encontradas soluções que promovam um novo modelo educativo, que dentro de si seja capaz também de se tornar um mecanismo de protecção individual das crianças, tendo em conta o elevado número de famílias analfabetas ou pouco escolarizadas, que nem sempre conseguem garantir a segurança dos seus filhos", sugere o relatório, assegurando que "a escola do século XX já não faz sentido para as crianças do século XXI".