Estudos produzidos pelas diferentes delegações provinciais do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) trazem à luz uma realidade "nebulosa", escondida do grande público, sobre a situação socioeconómica dos profissionais da comunicação social, em geral. A situação mais grave ocorre na Região Leste do País, onde existem quadros do sector privado a auferir cinco mil kwanzas por mês (menos de 10 USD). Entretanto, direcção-geral do SJA já apresentou, em 2020, ao Executivo propostas "capazes" de mitigar a presente realidade de pobreza gritante entre os fazedores de notícias, mas pouco ou nada foi feito. Contactado, MINTTICS mantém-se em silêncio.

A censura e a autocensura têm estado na ordem do dia nas reflexões sobre a comunicação social angolana, que viu cair a sua "performance" dos últimos anos, no ranking global da liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteiras (RSF), mas uma realidade não menos importante tem estado oculta do grande público, que é a situação socioeconómica desses profissionais, que, diariamente, levam os factos à casa de cada cidadão, do operário ao Presidente da República.

Relatórios de diferentes delegações provinciais do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), lavrados com base em factos recolhidos nas suas áreas de jurisdição, indicam haver jornalistas votados à "pobreza extrema", face ao que auferem por mês, para além de outras vicissitudes, como a falta de condições laborais e violações de determinações legais por parte das entidades patronais.

Ao consultar os documentos à nossa disposição, facilmente se pode concluir que, em termos comparativos, os profissionais do sector privado que operam no Leste e alguns no Sul, precisamente na província do Cunene, enfrentam maior dificuldade socioeconómica em relação aos da Região Norte e Centro do País, dado que, segundo os estudos, os jornalistas da Rádio Ecclésia, no Cunene, operam, muito por conta das dificuldades do órgão, sob regime de voluntariado, e os profissionais, igualmente da Rádio Ecclésia, adstritos à Região Leste, divididos entre as províncias das Lundas Norte e Sul, bem como Moxico, auferem, nalguns casos, um subsídio de cinco mil kwanzas por mês, sendo que, nos casos em que auferem 21 mil Kz, a remuneração cai de forma intermitente.

Por exemplo, ao Novo Jornal, Mauro Guilherme, jornalista com passagem pela Rádio Nacional de Angola, agora a operar na Rádio Ecclésia, no Dundo, província da Lunda-Norte, não esconde as dificuldades por que passa. Actualmente a ganhar sete mil kwanzas por mês, conta que, até 2021, auferia cinco mil e que, apesar de irrisório, o referido subsídio era pago de forma "oscilante", sendo que, nalgumas vezes, reafirma, recebia uma única vez num ano.

