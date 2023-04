Os restos mortais do padre Jorge Casimiro Congo, que morreu quinta-feira, 06, no hospital geral provincial de Cabinda, vítima de doença, já repousam no cemitério de Lândana, em Cabinda.

A missa do corpo presente ficou sob responsabilidade da igreja Católica das Américas em Angola, contrariando o desejo manifestado pelo bispo católico de Cabinda, Belmiro Cuica Chissengueti, de presidir à sua missa de corpo presente.

"Oxalá a família e os seus membros me permitam a presidir à missa do corpo presente", disse na oportunidade o bispo de Cabinda.

Refira-se que aos 71 anos, o padre Jorge Casimiro Congo era um dos mais conhecidos activistas pela autonomia de Cabinda e foi preso diversas vezes pelas autoridades angolanas.

Participou também, em 2003, na constituição da Associação Cívica de Cabinda "Mpalabanda" que viria a ser extinta pelo tribunal em 2005, por alegada subversão à ordem constitucional e atentatória ao Estado unitário.

Foi antigo secretário da Educação, Ciência e Tecnologia de Cabinda, quando o actual ministro do Interior, Eugénio Laborinho, era governador provincial.

Enquanto responsável da educação revolucionou o ensino no enclave. Avançou com reformas no sector e as crianças em algumas escolas passaram pela primeira a vez a usar uniformes com os tecidos africanos a semelhança de países como Quênia e Gana.

Casimiro Congo era até à data da sua morte bispo da igreja Católica das Américas em Angola. Nasceu no dia 08 de Março 1952, em Lândana, município de Kakongo, província de Cabinda.