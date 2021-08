Um mês depois do assassinato de Adilson Adão Chaves de Sousa, de 15 anos, também conhecido por Ari, encontrado morto, carbonizado e sem os órgãos genitais, na morgue do Maria Pia, depois de estar 10 dias desaparecido, o Serviço de Investigação Criminal (SIC) afasta a hipótese de o jovem ter sido sido vítima de uma rede de tráfico de órgãos humanos, avançando que na origem da morte de adolescente estará "um suposto ritual de feitiçaria".

"Os três homicidas, acusados de homicídio doloso, com idades compreendidas entre os 22 e 45 anos, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda, confessaram a autoria do crime, com argumentos de que pretendiam extrair órgão genital do menor para ritual de feitiçaria", avançou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC-geral, Manuel Halaiwa.

"Os homicidas praticaram o crime no mês de Julho, cerca das 12:00, quando se faziam acompanhar com uma viatura de marca Toyota, modelo Corola, vulgo bolinha, entretanto apreendida".

De acordo com o responsável pela comunicação do SIC-geral, no dia fatídico para Adilson Adão Chaves de Sousa, segundo descreveu Manuel Halaiwa, o jovem recebeu uma ligação de um dos marginais, por sinal seu conhecido, marcando um encontro num dos supermercados no município de Viana, em Luanda, para almoçarem juntos.

"Durante o mesmo dia, após a chegada de Adilson no local, fizeram-se presentes os demais integrantes do gangue de homicidas, e em seguida levaram-no para o quilómetro 36, num local despovoado, onde foi executado", explicou Manuel Halaiwa, acrescentando que os homicidas, "com a intenção de não deixar vestígios, carbonizaram o corpo do adolescente".

Questionado pelo Novo Jornal sobre a existência de outras quatro vítimas, que estiveram desaparecidas vários dias e foram depois encontradas mortas em circunstâncias idênticas, Manuel Halaiwa escusou-se a responder, alegando apenas que a investigação do SIC está a trabalhar e que "a situação em Angola, sobretudo em Luanda, está estável".

"O SIC caracteriza como estável a situação de segurança pública no País, e, de forma particular, em Luanda, não obstante determinados crimes violentos que ocorrem e que têm merecido a consequente repressão deste órgão e dos demais órgãos de polícia criminal, mediante detenções e apresentação ao Ministério Público para responsabilidade criminal", finalizou.