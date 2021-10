Investigadores da Associação Científica de Angola pisaram o solo de 150 das pelo menos 200 comunidades sans que habitam no território nacional. Estudo a ser publicado na íntegra em 2022, ao qual o NJ teve acesso em exclusivo, aponta para a situação social degradante por que passa um grupo étnico ainda em via de extinção e apela para a criação de políticas adequadas ao modus vivendi da população san.

Uma comunidade ainda em risco de extinção, apesar de registar uma tendência de aumento na reprodução humana, com longevidade em decadência, devido, sobretudo, à influência de hábitos alimentares alheios à sua cultura são algumas das conclusões de um amplo estudo realizado pela Associação Científica de Angola (ACA) sobre o actual quadro da comunidade san no País, um dos mais antigos grupos étnicos a habitar o território africano.

A pesquisa, iniciada em Março de 2020 e a ser oficialmente publicada em 2022, e à qual o Novo Jornal teve acesso, resulta de 45 dias de jornadas de trabalho de oito investigadores ligados à ACA, que percorreram quilómetros, ultrapassaram vias precárias, para acederem às comunidades sans que habitam no território nacional.

"Conseguimos fazer um mapeamento dos sans de Angola: em que províncias estão, os municípios, as comunas, as localidades, e outro dado interessante é que, em todas as províncias, eles residem em localidades bastante remotas, preferencialmente em locais que tenham vizinhança com água, lagos, lagoas, rios. Fizemos, também, uma descrição detalhada sobre questões de identidade cultural, nomeadamente uma destrinça entre os khoikhoi e os sans", explica o académico Nuno Dala, o principal rosto da iniciativa investigativa, patrocinada pela ONG norte-americana Open Society.

Em entrevista ao NJ, o presidente da ACA informa que o Projecto sans de Angola contempla duas fases - a científica e a de empoderamento do grupo san -, sendo que a primeira etapa, já em fase terminal, se centrou em estudos etnográfico, geográfico, metafísico e socioeconómico dos sans no País.

Nuno Dala observa que a pesquisa se incidiu, também, sobre uma perspectiva comparativa, em relação aos sans que habitam noutros territórios, como no Botswana e na Namíbia.

