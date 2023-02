O Tribunal Provincial da Comarca de Luanda irá ditar esta sexta-feira, 17, a sentença do julgamento do activista Luther Campos, também conhecido por "Luther King", acusado pelo Ministério Público (MP) dos crimes de associação criminosa, ultraje e rebelião, em 2022.

Luther Campos encontra-se dedito desde Janeiro do ano passado, por alegadamente incitar ao vandalismo durante a greve de táxis em Luanda, no mês de Janeiro do ano passado.

O activista é conhecido do público nas redes sociais, onde muitas vezes denunciava problemas sociais do País, e dirigia críticas ao partido MPLA.

Segundo o seu advogado, Francisco Muteka, o arguido pode ser absolvido dos crimes, caso não aconteça assim, a defesa ira recorrer da decisão.

Conforme Francisco Muteka, o tribunal deverá apenas o respeitar o princípio do "in dúbio pro reo" (em caso de dúvida, absolve-se o réu) e no final absolver o arguido de todos os crimes que vem acusado.

"O processo penal tem regras, claras e objectivas e merecem ser sustentadas com provas e não especulações", afirma o advogado.

Luther King, também considerado "preso político", está a ser julgado, desde Dezembro de 2022, na 4.ª secção do Tribunal da Comarca de Luanda.

Um forte aparato policial foi montado nas proximidades do Tribunal Provincial da Comarca de Luanda em função da leitura da sentença.