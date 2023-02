Um homem de 28 anos foi detido esta semana pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) após ter sequestrado a sua cunhada de 41 anos, no distrito urbano do Zango, município de Viana, após ouvir uma conversa da mesma de que tinha feito um negócio lucrativo e que dispunha de dinheiro na conta bancária, soube o Novo Jornal junto do SIC.

Na ânsia do ganho fácil, o homem, como conhecia a rotina diária da mulher, planeou um sequestro, no mês de Janeiro, com ajuda de cinco outros elementos, sento um deles efectivo da Polícia Nacional, colocado em Viana.

Segundo o SIC, a mulher foi surpreendida pelo grupo de marginais a bordo da sua viatura, a mando do cunhado, que se encontrava na companhia da vítima no interior da viatura para disfarçar.

Conta o SIC que ambos foram surpreendidos por cinco marginais, fortemente armados, que anunciaram o assalto e os levaram até ao quilómetro 44, no município do Icolo e Bengo, com os olhos vendados

Chegados ao local, no Icolo e Bengo, dirigiram-se a um Multicaixa e forçaram a mulher a fazer a entrega dos cartões de crédito que possuía, com os respectivos códigos.

Um dos cartões possuía uma quantia elevada e os marginais efectuaram uma transferência de três milhões de kwanzas para a conta de um suposto comparsa.

Conforma o SIC que, para não suspeitaram do cunhado, ambos foram abandonados na zona na Centralidade do Sequele, em Cacuaco, no mesmo dia.

A fonte conta que depois de a mulher apresentar queixa do sequestro, operacionais do SIC-Viana, após investigação, descobriram que o cunhado foi quem planeou o assalto.

Este e mais três outros elementos, incluindo um efectivo da Polícia Nacional, acabaram detidos e aguardam julgamento em pressão preventiva.