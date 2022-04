Eram 08h00 da manhã de sábado, 16 de Abril, quando a jovem que tratamos codificadamente por Bela Pedro saiu de casa, na zona do Kimbangu, município do Kilamba Kiaxi, explicando à família que iria ao mercado do Kikolo comprar alguns produtos pessoais. Na paragem, pegou um candongueiro de marca Toyota Hiace, popularmente conhecido como "quadradinho". A partir daí, o que seria uma viagem normal, como conta a própria jovem ao Novo Jornal, tornou-se num "filme de terror", pois ela e outras pessoas acabavam de se juntar a um carro com falso taxista e falsos passageiros. "Anunciaram o assalto junto à pedonal do Hospital do Sanatório de Luanda e colocaram-nos sacos nos rostos para não vermos aonde nos levavam", narra Bela Pedro, acrescentando que, entre os marginais, também havia mulheres.

Durante o percurso, lembra, os falsos taxistas foram retirando os pertences das vítimas: telefones, perucas, valores monetários, cartões multicaixas e transferiram dinheiro por via de Multicaixa-Express (canal interbancário de pagamentos mediante associação de vários cartões multicaixas no telemóvel).

"Quem não tivesse o aplicativo era ofendido e esbofeteado durante a caminhada", detalha Bela Pedro, visivelmente aterrorizada com o que viveu, uma vez que, revela, o "terror" durou mais de 12 horas, até ela e outras vítimas serem abandonadas numa zona baldia, na área do Danguerreux.

Quem não teve a mesma sorte que Bela foram os cidadãos Vunda Mendes Ferreira, Ernesto Ndombaxi e Augusto João Razão, que saíram de casa e "nunca mais voltaram". Os três indivíduos, que tiveram mortes semelhantes em Abril, segundo familiares, depois do sumiço, foram encontrados já sem vida: dois (Vunda Ferreira e Augusto Razão) nas imediações do Estádio 11 de Novembro e um (Ernesto Ndombaxi) na zona da Centralidade do Sequele. Os três tinham sinais de espancamento.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)