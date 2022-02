O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) anunciou a detenção de 319 cidadãos nos últimos oito dias - nove nacionais e 310 estrangeiros - indiciados por auxílio à imigração ilegal e por entrada e permanência ilegal no território angolano.

Segundo o relatório síntese das ocorrências, saíram voluntariamente do País, através da Unidade Aérea de Luanda (UAL) e do posto de fronteira do Yema, província de Cabinda, 283 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades por extravio dos seus documentos e por permanência ilegal.

A nota faz referência à expulsão de 572 cidadãos, dois dos quais por decisão judicial e 570 por decisão administrativa.

"Foram impedidos de entrar no País seis cidadãos estrangeiros por falta de documentos de viagem e foram também impedidos de sair do País, 1.082 cidadãos, destes 1.078 nacionais e quatro estrangeiros por falta de comprovativo de testes de COVID-19", diz a nota, salientando que foi registado o controlo total de 10.856 passageiros, dos quais 5.138 na entrada e 5.718 na saída.

Neste período, segundo o documento, foram recebidos 1.571 processos para nacionais e 1.627 para estrangeiros e emitiram-se 1.269 actos para estrangeiros.

A nota realça a existência de 12.572 passaportes nacionais e 894 passaportes com actos diversos para estrangeiros nos guichês do SME.