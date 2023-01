Mais de uma tonelada de medicamentos de diversos tipos, que estavam a ser comercializados ilegalmente na via pública, foram aprendidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), no município de Cacuaco.

O gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC conta que a apreensão destes fármacos ocorreu durante o trabalho de buscas dirigidas aos locais de venda ilegal da Mulemba, por constituir um atentado à saúde pública.

O SIC ressalta que foram ainda detidos três comerciantes que se encontravam no local, que serão agora encaminhados para o tribunal onde serão sujeitos a julgamento sumário.

Já na província do Uíge, oito indivíduos foram igualmente detidos pelo SIC, com cerca 520 quilogramas de medicamentos diversos, no mercado municipal da cidade do Uíge.

O porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando, disse que "os comerciantes pretendiam vender os fármacos em Luanda, por lá se encontrarem os principais mercados de venda de medicamentos".

O SIC-Uíge desconfia ainda que estes fármacos apreendidos foram subtraídos ilegalmente do hospital provincial, por intermédio de dois responsáveis da farmácia, que foram detidos no passado dia 18 de Janeiro, por desvio de vários produtos do Stock (despensa).