O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou uma associação de criminosos e deteve três homens considerados perigosos, suspeitos de uma série de crimes de roubo e desmanche de viaturas. Carros eram roubados em Luanda, com recurso a kalashnikov, e eram desmanchados e comercializados na província do Uíge.

Os três detidos, residentes em Luanda, foram ouvidos nesta quarta-feira, 29, pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Uíge, e mantidos em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, avançou ao Novo Jornal o porta-voz do SIC local, Zacarias Fernando.

"Dizer que os cidadãos residem em Luanda, onde realizavam roubos com recurso a armas de fogo, trazendo as viaturas para a província do Uíge a fim de as comercializarem, alterando as características e matrículas das mesmas", disse o oficial, salientando que os suspeitos foram detidos na sequência de operações realizadas por aquela força na província do Uíge.

"Fruto de um trabalho levado a cabo pelo SIC-Uíge local foi possível deter os envolvidos, bem como apreender duas viaturas que se encontravam em posse dos aludidos", descreveu.

Zacarias Fernando salientou que os visados vão ser conduzidos no período da tarde desta quarta-feira para cadeia da comarca do Congo onde vão aguardar o julgamento.