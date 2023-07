Esta é mais uma rede de tráficos de seres humanos que envolve cidadãos asiáticos que o SIC desmantela no País, tendo sido detidos no passado dia 26 de Maio vários traficantes que exploravam sexualmente as suas compatriotas que mantinham em cativeiro.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação e institucional e imprensa do SIC-geral, Manuel Halaiwa, a principal cabecilha, uma cidadã vietnamita de 32 anos, foi a responsável pelo recrutamento das sete vítimas no Vietnam.

A acusada trouxe as mulheres para Angola com a promessa de um trabalho nos seus estabelecimentos comerciais, mas tudo não passava de um esquema de prostituição.

Os cidadãos asiáticos serão apresentados hoje, 12, numa residencial que funcionava no interior de um estabelecimento comercial, no distrito urbano do Kikuxi, via Expressa.