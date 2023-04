Dois pastores de uma seita religiosa que se apresenta como "Exército da Fé", foram esta quarta-feira, 12, detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), por usarem, durante os cultos, uniformes militares das Forças Armadas Angolanas (FAA), com passadores de fundo vermelho semelhantes aos dos generais do exército.

Segundo o SIC, a seita religiosa "Exército da Fé" não está legalizada pelas autoridades competentes, por isso os dois detidos são acusados dos crimes de exercício ilegal de actividade religiosa e de uso Indevido de uniforme militar.

Manuel Halaiwa, director de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, disse ao Novo Jornal que a detenção dos pretensos pastores, , de 40 e 17 anos, decorre de uma investigação em torno de conteúdos postos a circular nas redes sociais em vídeos onde estes aparecem em acampamento nas imediações do Morro dos Veados, no município de Belas, totalmente fardados, orientando uma actividade religiosa a céu aberto para mais de 80 jovens, alguns destes também fardados.

Manuel Halaiwa disse que diligências continuam no sentido de se deter outros integrantes da seita religiosa "Exército da Fé" que aparecem nos vídeos fardados com o uniforme das FAA.

Há uma semana, o SIC deteve também um pastor da igreja Assembleia de Deus Pentecostal, líder de uma associação criminosa que se dedicava à falsificação de moeda.