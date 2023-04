SIC deteve dois cidadãos com 520 mil dólares falsos quase a serem injectados no mercado através de uma instituição bancaria

Uma anciã de 74 anos, residente no Zango II, em Viana, e um homem de 53, residente na província do Huambo, foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) esta terça-feira,11, em posse de 520 mil dólares falsos, prontos a serem colocados no mercado por meio de uma instituição bancaria, soube o Novo Jornal junto do SIC.