Uma gestora de conta das grandes empresas do Banco Sol foi detida esta semana, em Luanda, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por furto de 100 milhões de kwanzas da conta de uma empresa angolana na instituição bancária.

O desfalque foi feito por clonagem de um cartão multicaixa de uma empresa angolana de cuja conta subtraiu 100 milhões de kwanzas, soube o Novo Jornal junto do SIC-geral.

Trata-se de uma cidadã de 48 anos, funcionária da área das grandes empresas do Banco Sol que, de forma faseada, em menos de dois meses, retirou o montante de 100 milhões por via de transferências e pagamentos.

Segundo o SIC, a mulher terá aproveitado a sua condição de gestora de contas para fazer esse movimento na conta de uma empresa nacional que semanalmente depositava avultadas somas em kwanzas naquela instituição bancaria.

Manuel Halaiwa, director de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, assegurou ao Novo jornal que a gestora bancaria emitiu para si, de forma fraudulenta, um cartão multicaixa e associou a conta de uma empresa, onde a mesma tinha o controlo da movimentação.

Segundo o SIC, que não revelou o nome da empresa lesada, a gestora do Banco Sol foi presente esta quarta-feira,14, ao Ministério Públio para os passos subsequentes.

Ainda esta semana, segundo o SIC, foi detida em Talatona, uma ex-funcionária do Banco Millenneium Atlântico, de 37 anos, por transferência ilícita da conta de um cliente para benefício próprio do montante acima de 1,4 milhões de kwanzas.

Manuel Halaiwa, o porta-voz do SIC, contou que o lesado apercebeu-se da subtração deste montante na sua conta bancaria e apresentou queixa às autoridades.

Segundo o SIC, a mulher foi expulsa do Banco Atlântico por conduta indecorosa e incorre no crime de abuso de confiança qualificado, com recurso aos meios informáticos, consubstanciado na emissão e activação fraudulenta.