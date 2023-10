SIC deteve quatro alegados seguranças privados de terrenos em Talatona que usavam meios bélicos e fardamentos dos fuzileiros navais das FAA

O Serviço de Investigação Criminal deteve esta semana, mediante uma denúncia anónima, quatro cidadãos, com idades compreendidas entre 23 e os 38 anos, alegadamente afectos a uma empresa privada de segurança, que protegiam terrenos contra invasores, no distrito urbano do Patriota, no município do Talatona, usando meios bélicos exclusivos para as Forças Armadas Angolanas (FAA), assim como fardamentos dos fuzileiros navais.