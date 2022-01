Ao Novo Jornal, o oficial de comunicação do departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda, Emanuel Capita, explicou que as detenções ocorreram durante uma operação para desmantelar grupos e deter elementos que se dedicavam à prática reiterada de crimes violentos, cumprindo mandados de detenção emitidos pelo Procurador-Geral da República (PGR) junto do SIC-Luanda.

Emanuel Capita acrescenta que os seis elementos são de casos isolados, e os crimes ocorreram nos municípios de Cacuaco, Cazenga e Talatona, em residências e na via pública.

O oficial de comunicação relata ainda que, entre os quatro casos, dois foram "macabros", ocorreram recentemente no município de Cacuaco, entre as vítimas mortais, estão duas crianças, sendo uma criança de sete meses e uma menor de cinco anos, nos bairros Belo Monte e Candaria/Vidrol.

"O primeiro ocorreu no dia 20 do mês passado, quando três elementos, dois detidos e um foragido, interpelaram a menor de cinco anos na rua, mandaram-no comprar pão com mortadela. A menor obedeceu e foi comprar. Após o seu regresso, eles (os homicidas) de forma a testar as suas habilidades, em função de serem praticantes de Jiu-jitsu, desferiram golpes à menor com uma catana na cabeça que perdeu a vida na hora", disse, Emanuel Capita, salientando que os homicidas, de forma a ilibarem-se do crime, "colocaram o cadáver no interior de uma fossa de um quintal abandonado".

O segundo caso arrepiante, de acordo com o responsável, ocorreu no interior de uma habitação, no dia 31 do mês passado, no bairro Candaria/Vidrol, quando um homem usou uma faca de cozinha e matou o seu filho, de sete meses com diversas facadas quando este dormia.

"O homem revelou o caso e mostrou arrependimento durante os interrogatórios. Alegando que assassinou o seu filho com uma faca de cozinha porque vivia insatisfeito por ser forçado a aceitar a paternidade".

Já o terceiro e quarto caso, ocorreram nos municípios do Cazenga e Talatona, nos bairros, Calawenda e Simione, distrito da Camama.

O homicídio do Cazenga foi motivado por luta de dois grupos rivais, quando a vítima, de 23 anos, caiu inanimado durante a rixa. Um dos elementos da gangue rival, detido, "retirou um objecto perfurante do bolso e cortou o órgão genital da vítima, que, entretanto, conheceu a morte na hora".

"O quarto caso aconteceu em Talatona, no bairro Simione, quando um criminoso espancou até à morte a sua irmã menor pelo facto de a vítima lhe ter dito para deixar de consumir bebidas alcoólicas de forma exagerada", concluiu.