Os detidos, em prisão preventiva, medida de coação mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Luanda, são acusados de, na noite fatídica para o pai e o filho, terem assaltado duas residências com recurso a Kalashnikov. Tendo sido "reconhecidos pelas vítimas momentos antes da execução", os assassinos dirigiram-se à terceira casa, onde consumaram o assassinato.

O grupo é composto por seis elementos, estando três detidos e três foragidos, adiantou ao Novo Jornal o director de comunicação do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho.

O Novo Jornal apurou no local que os detidos são reincidentes e cadastrados pelo SIC. Pesa sobre os mesmos uma série de crimes violentos no município de Cacuaco.

No mesmo período, segundo Fernando de Carvalho, o SIC-Luanda deteve dois homens, acusados de homicídios voluntário e qualificado: o primeiro aconteceu no mês de Março deste ano no município do Cazenga, no bairro do Hoji-Ya-Henda, na rua do Cine Africa.

"O detido e os seus seis comparsas em fuga, munidos de armas de fogo do tipo Kalashnikov de cano serrado, abordaram uma viatura de marca, Hyundai, modelo, Tucson, que saía do armazém com destino a uma agência bancária nas imediações. Efectuaram diversos disparos que atingiram mortalmente Adão Faião, de 32 anos, e Gaspar Nunes, de 43", disse Fernando de Carvalho, salientando que após os disparos mortais, os assaltantes fugiram com mais de quatro milhões de kwanzas pertencente às vítimas.

Já o segundo caso, de acordo com Fernando de Carvalho, aconteceu no bairro do Prenda: um homem, de 44 anos, espancou a esposa até à morte.