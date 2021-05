O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou esta quarta-feira que já tem identificados três suspeitos principais do homicídio de três membros da mesma família encontrados no interior de uma viatura parada em frente ao edifício X15 da Centralidade do Kilamba, no município de Belas, em Luanda.

A informação foi avançada ao Novo Jornal por fonte do Serviço de Investigação Criminal, adiantando que está a seguir "algumas pistas" para chegar aos suspeitos, estando um em fuga e dois localizados, sendo que, entre estes, um é da família, mas existem outras pessoas que, embora não sendo suspeitas directas, estão em análise por parte da investigação.

Sem adiantar mais pormenores, porque o caso está em investigação, fonte do SIC explicou que os corpos do pai, filho e sobrinho, encontrados dentro de uma viatura na terça-feira, estão na Direcção de Medicina Legal (DML) do SIC-geral, para serem submetidos a exames de autópsia no sentido de determinar as causas das mortes e para detecção de eventuais indícios que permitam desvendar este crime que está a gerar forte repúdio na comunidade.

O SIC avança ainda que a residência da família foi invadida por volta da 03:00 de Domingo. Os alegados criminosos terão conseguido sair do condomínio depois de terem apresentado o cartão para entrada e saída dos moradores com as três vítimas no interior da viatura sem que os seguranças dessem conta do sucedido.

De acordo com o SIC, Kamukotele Anderson, de 51 anos, era quadro superior da petrolífera BP e estudou economia na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Anderson Júnior (filho) 13 e Devalny Manuel (sobrinho) nove eram procurados desde o último Domingo.

O Novo Jornal sabe que o alerta aos efectivos da Polícia Nacional (PN) afectos ao Comando Municipal de Belas foi dado ao início da manhã desta terça-feira, 25, e depois o caso foi entregue ao SIC.

A fonte do Novo Jornal admitiu que deverão ser feitas detenções muito em breve.