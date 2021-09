O Departamento Municipal do SIC-Luanda desmantelou uma "associação de malfeitores" composta por três indivíduos que estava a ser investigada por roubo qualificado de valores na via pública.

Segundo informações avançadas ao Novo Jornal pelo super intendente-chefe Fernando de Carvalho, porta-voz do SIC-Luanda, este grupo de marginais foi responsável, a 11 de Setembro, na Av- 21 de Janeiro, em Luanda, interceptaram uma carinha, após perseguição em duas motorizadas e armados, tendo roubado 1 milhão Kz.

Este foi um dos assaltos que chegaram em força às redes sociais depois de ter saído filmado e colocado a correr de forma viral em grupos do Whatsapp e Facebook.

Estes três indivíduos, todos naturais de Benguela, eram liderados por um 4º elemento, o líder do grupo, funcionário de uma empresa privada de segurança e que está em fuga, tendo sdo quem forneceu as armas e as munições usadas no assalto.

Após a captura, os três indivíduos, com idades entre os 19 e os 28 anos, e que tinham chegado a Luanda para serem estivadores, confessaram que o produto do roubo foi usado na compra de motorizadas enviadas para o Cubal, Benguela.