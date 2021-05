A morte da ex-chefe do Departamento de Finanças da Movicel, Márcia dos Santos, 38 anos, assassinada à facada por elementos até agora não identificados, após receber uma chamada para uma reunião de trabalho, na centralidade do Kilamba, em Luanda, continua por esclarecer.

Seis meses depois do homicídio, fonte do Laboratório Central de Criminalística (LCC) garantiu ao Novo Jornal, que a perícia do Serviço de Investigação Criminal (SIC) não consegue identificar assassinos envolvidos nesta execução.

O crime aconteceu há seis meses, mas as investigações conduzidas pelo Serviço de Investigação Criminal, até agora, não surtiram efeito e continua por solucionar o caso que chocou a sociedade luandense.

A mesma fonte assegurou ainda que o processo-crime nº 13836/2020 de homicídio qualificado encontra-se até agora com "autoria desconhecida porque o SIC-Luanda, contínua sem pistas sobre os autores do crime".

"No dia em que Márcia dos Santos foi assassinada, o local não foi isolado até à chegada da perícia. Isso complicou o trabalho dos efectivos do SIC afectos ao Laboratório Central de Criminalística", disse, lembrando que, quando isso ocorre, as pistas desaparecem, "e uma investigação que começa assim, normalmente não chega a lugar nenhum".

Segundo a fonte do LCC, a qualidade da investigação criminal em Angola é prejudicada na sua qualidade por muitas razões, desde o excesso de crimes até à falta de especialização policial no seio da corporação em geral.

Este caso, para que pudesse estar a ser devidamente investigado, teria de contar com "provas e elementos probatórios para seguir", ou seja, para se ter noção de onde e quando começar a investigar o caso.

"Neste momento, existem muitas dificuldades para identificarmos os assassinos de Márcia dos Santos devido à falta de pistas que desapareceram no local do crime quando a mulher foi assassinada", descreveu.

De recordar que Márcia dos Santos trabalhava na Movicel como chefe do Departamento de Finanças e foi esfaqueada na região do pescoço, no abdómen e na mão direita, tendo sido encontrada também, na data dos factos, com queimaduras no seio do lado esquerdo.