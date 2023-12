O Serviço de Investigação Criminal SIC) vai responsabilizar criminalmente todos os taxistas que encurtarem as rotas e aumentarem o preço das corridas nesta fase da quadra festiva natalícia, e, para deixar claro que isto é a sério, no município de Cacuaco, em Luanda, já foram detidos três destes profissionais.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral, Manuel Halaiwa, existe um plano aprovado para atacar o problema da especulação de preço nos transportes públicos no período da quadra festiva.

Quanto aos prestadores de serviços de táxi que estão a encurtar rotas e aumentar o preço da corrida, Manuel Halaiwa disse que "vão sentir a mão pesada das autoridades".

E em Cacuco já começaram a sentir os efeitos deste plano do SIC, tendo sido detidos esta semana três taxistas por especulação do preço da corrida de táxi.

Os indivíduos cobravam 200 a 500 kwanzas pela viagem a cada passageiro, corrida que antes do período da quadra festiva era 150, preço normal do táxi.

Também os comerciantes estão debaixo de olho do SIC e Manuel Halaiwa garante que vão ser detidos todos os que especularem os preços, sobretudo nos produtos da cesta básica, acrescentando que "alguns aproveitam-se desta fase para alterar os preços sem justificação plausível"