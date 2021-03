Sindicato dos empregados bancários leva BPC a tribunal por verificar irregularidades nos despedimentos

O Sindicato Nacional dos Empregados Bancários de Angola (SNEBA) interpôs uma acção judicial no Tribunal Provincial de Luanda contra o estatal Banco de Poupança e Crédito (BPC), por anomalias no processo de despedimentos no âmbito do Plano de Recapitalização e Restrutura (PRR). A primeira audição está marcada para Abril.