Há dias, duas mulheres relataram-me episódios de um verdadeiro calvário que viveram durante o período em que foram vítimas de assédio sexual no local de trabalho. Uma delas teve sangue frio suficiente para reunir provas e denunciar o assediador aos seus superiores hierárquicos, já a outra não aguentou a pressão e humilhação, acabando por abandonar o emprego. "Como é que arranjaste coragem para denunciar?" Foi a pergunta que fiz à primeira delas. "E porque te calaste e deixaste o emprego?" Foi a pergunta que fiz à segunda mulher. As respostas serviram para elucidar-me ainda mais sobre um tipo de violência que afecta diariamente várias mulheres no País.