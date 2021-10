O Sindicato dos Professores do Ensino Superior (SINPES) anunciou esta sexta-feira, 29, uma greve geral por tempo indeterminado a partir de 10 de Novembro, para reivindicar aumentos salariais, seguro de saúde e fundos para investigação científica. O SINPES quer que os professores catedráticos passem a ganhar o equivalente em kwanzas a cinco mil dólares.

Os docentes universitários lamentam que o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI), desde 2018, não dê resposta ao caderno reivindicativo que contém sete pontos.

"Ante o incumprimento do caderno reivindicativo por parte do MISTIC, ao SINPES não restou outra alternativa senão tornar efectiva a sua posição de declarar greve. Pelo não resolvido, constante do caderno reivindicativo", assegura o sindicato.

Segundo o seu secretário-geral, Peres Alberto, findo o prazo de moratória, em estrito cumprimento das orientações da assembleia-geral do dia 12 de Maio de 2018, o SINPES declarou a greve por tempo indeterminado a começar no dia 10 de Novembro (quarta-feira), às 7:30, o que pressupõe cinco dias úteis após a sua declaração.

Conforme o secretário-geral, enquanto vigorar a greve, manter-se-ão piquetes de três níveis; nacional, regional e institucional por cada unidade orgânica.

"Todas as regiões estão informadas e dispostos a fazer cumprir a greve. Os professores vivem os mesmos problemas. A assembleia orientou e vamos cumprir, pois a nossa greve foi interpolada em 2014, ponderámos, em Maio de 2018 realizámos assembleia-geral para actualização do caderno reivindicativo e até hoje não nos responderam", assegura.

Para o sindicalista, os professores do ensino superior não podem ser os culpados pela má-qualidade do ensino universitário.

"O culpado pela má-qualidade do ensino superior em Angola é o próprio Governo, porque não investe", garante.

O SINPES refere ainda que está disposto a negociar com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação caso esta instituição mostre vontade para a resolução das preocupações apresentadas.

Segundo SINPES, os professores universitários têm salários miseráveis e querem que o Executivo os reajuste até ao máximo de cinco mil dólares (o equivalente em kwanzas), para os professores catedráticos.

"Actualmente um professor catedrático tem o salário de 400 mil kz, que não chega aos 500 USD, e vivem na miséria. Se em 2012, solicitávamos 1,500 milhões de kz para o professor titular, o que correspondia a 15 mil dólares, hoje pedimos o reajuste salarial, indexado ao dólar, e esse reajuste atinge para o professor catedrático cinco mil USD, e para o assistente estagiário até 2.000 dólares".

Salário condigno, equivalente aos magistrados, pagamento da dívida, melhoria das condições de trabalho, assistência médica e medicamentosa, melhoria das infra-estruturas para as instituições de ensino superior, formação dos docentes e trabalhadores não docentes e fundo de investigação científica e publicações, são os pontos constantes do caderno reivindicativo apresentado ao MISTIC.