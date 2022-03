Os três sindicatos de defesa dos professores do ensino não-universitário acusam o Ministério da Educação (MED) de alegada manipulação, ao levar o Conselho de Ministros a aprovar um novo Regime Jurídico de Avaliação e Desempenho dos Agentes da Educação que exclui a integração de um representante sindical.

Todos os anos, as escolas públicas têm o dever de fazer a avaliação de desempenho dos seus quadros, seja docentes, seja pessoal administrativo, para aferir a evolução dos profissionais em face de uma eventual promoção na carreira.

Este processo era feito por uma vasta comissão que, sob a liderança do respectivo director de escola, integrava membros do conselho pedagógico e um representante de organização sindical, realidade que deixará de se fazer sentir com a entrada em vigor do Decreto Presidencial n.º 28/22, de 27 de Janeiro, que "mexe" no DP n.º 07/08, de 23 de Abril.

"Quando discutimos, em 2018, esta proposta de diploma, a figura do representante sindical mantinha-se na lei. Nas propostas seguintes que nos fizeram chegar, o representante sindical mantinha-se como membro da Comissão de Avaliação e Desempenho", revela o secretário-geral do Sindicato Nacional de Professores (SINPROF), que admite desconhecer as razões por detrás do procedimento adoptado pelo MED, mas adianta tratar-se de um "enorme retrocesso" para a classe.

