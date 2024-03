É um título inspirado na conhecida "Longa Marcha" de Mao Tsé Tung, iniciada na China em Outubro de 1934. Trazemo-lo à nossa realidade para retratar uma longa marcha do Presidente João Lourenço na chamada "rota negocial" com a China. Depois de ter visitado Pequim em Outubro de 2018, regressa agora ao país asiático para lançar as bases de um novo relacionamento bilateral.