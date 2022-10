O Conselho Nacional do Sindicato Nacional de Professores (Sinprof) vai regressar à greve no dia 23 de Novembro. Os professores querem que o Executivo desagrave a incidência do Imposto sobre o Rendimento do Trabalho (IRT) nos seus salários e que seja anulado esse desconto nos subsídios, face ao impacto negativo na remuneração dos agentes da educação.

A nota do SINPRO refere que os professores vão cruzar os braços em três períodos: entre 23 e 30 de Novembro, entre 06 e 16 de Dezembro, e entre 03 e 31 de Janeiro.

O SINPROF alerta para o número de professores que anualmente abandonam o sector da educação, "por entenderem que a profissão docente continua a não ser uma profissão atractiva".

"A tendência crescente de mercantilização do ensino no país, com realce para a província de Luanda, onde existem mais escolas privadas, público-privadas que escolas públicas" é outra das preocupações do sindicato.

"O Conselho Nacional apela aos gestores públicos a absterem-se da prática de transformação de escolas construídas com fundos públicos em escolas privadas ou público-privadas", lê-se no comunicado.

O Sinprof defende ainda o aumento da "fatia orçamental para Educação no OGE para o próximo ano económico em 20%, para possibilitar a melhoria dos indicadores de qualidade da educação, que passam, essencialmente, pela contratação de mais e melhores professores para cobrir o défice existente no sector".

E insiste na "construção de mais escolas, por forma a acabar com o número de crianças e jovens que todos os anos não consegue o acesso ao sistema de ensino, por tornar funcionais as escolas já existentes, pela formação contínua de professores, pelo melhoramento da remuneração dos professores, entre outros".

"Dadas as condições inóspitas em que vivem muitos professores que labutam em zonas recônditas", o sindicato incita o Executivo "a aprovar e implementar com urgência o subsídio de isolamento anunciado pelo Presidente da República no seu último discurso sobre o estado da Nação, por cuja implementação o SINPROF vem se batendo há vários anos".

"Exigir do Executivo a revisão do Estatuto Remuneratório dos Agentes da Educação e elevar a pauta de subsídios até ao limite fixado pelo Decreto Legislativo Presidencial nº 03/22 de 12 de maio", faz igualmente parte das reivindicações dos professores.