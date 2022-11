O FloodHub, um sistema de previsão de cheias criado pela Google vai chegar a Angola e a outros 17 países, incluindo os vizinhos República Democrática do Congo e África do Sul. A empresa espera que a ferramenta ajude as pessoas que estão directamente em risco pelos impactos das inundações e que ajude organizações e governos a mobilizar mais rapidamente as suas respostas às populações afectadas.

O Google, que já oferecia avisos de inundação para utilizadores na Índia e Bangaldesh com alertas em dispositivos Android e telefones que possuem o aplicativo Google Search instalado, diz que oferecerá previsões de enchentes para bacias hidrográficas em países como o Brasil, Colômbia, Sri Lanka, Burkina Faso, Camarões, Chade, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Gana, Guiné, Malawi, Nigéria, Serra Leoa, Angola, Sudão do Sul, Namíbia, Libéria e África do Sul.

"Essa expansão na cobertura geográfica é possível graças aos nossos recentes avanços em modelos de previsão de inundações baseados em Inteligência Artificial (IA), e estamos comprometidos em expandir para mais países", escreveu Yossi Matias, vice-presidente de engenharia e líder de resposta a crises do Google.

Matias lembrou que os danos catastróficos das inundações afectam mais de 250 milhões de pessoas todos os anos. O aquecimento global provavelmente resultará em mais inundações, o que torna críticos os sistemas de detecção, como o que o Google está trabalhando.

Usando dados de previsão do tempo, a empresa pode oferecer avisos de inundação com até uma semana de antecedência, disse a gerente sénior de engenharia Sella Nevo ao The Verge, uma publicação sobre novas tecnologias. O modelo de IA usava anteriormente dados do medidor dos níveis de água, o que limitava a janela de aviso prévio a cerca de 48 horas.