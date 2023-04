O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) deteve, na última semana, um total de 559 estrangeiros por entrada e permanência ilegal no território nacional.

De acordo com o relatório semanal do SME, foram expulsos do País cerca de 589 indivíduos, sendo 587 por decisão administrativa e dois por decisão judicial.

No período em análise, foi recusada a entrada no País a 31 pessoas, por falta de documentos de viagem e registou-se o impedimento de saída do território nacional de cinco indivíduos.

Saíram também voluntariamente de Angola, através do posto de fronteira terrestre da Chissanda, Yema Zenze Lucula e da UAL (aeroporto), um total de 137 cidadãos estrangeiros, por falta de documentos.

A direcção do SME explica que, registou-se ainda o controlo de 49.634 passageiros, dos quais, 23.147 na entrada e 26.487 na saída, e, no seu guiché existe cerca de 33.820 passaportes para nacionais e 2.351 para estrangeiros.