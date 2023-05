Na última semana, 563 cidadãos de diversas nacionalidades foram detidos pelo Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) por entrada e permanência ilegal no território nacional.

A direcção do SME divulgou que foram igualmente expulsas do País 641 pessoas, das quais 640 por decisão administrativa e uma por decisão judicial.

Foi ainda recusada a entrada no país a 72 cidadãos estrangeiros por falta de documentos de viagem e sete indivíduos foram impedidos de sair do território nacional pelo mesmo motivo.

Saíram voluntariamente do País, através do posto de fronteira terrestre da Chissanda, Yema e do aeroporto, um total de 100 indivíduos estrangeiros, por extravio dos seus documentos.

Segundo a direcção do SME, no mesmo período registou-se o controlo total de 44.071 passageiros, dos quais 20.308 na entrada e 23.763 na saída. Nos seus guichês do SME existe um total de 26.696 passaportes nacionais e 1.688 para estrangeiros.