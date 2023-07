Segundo o relatório semanal do SME, saíram voluntariamente do País através do aeroporto e dos postos fronteiriços do Yema e Luvo mais de 200 cidadãos de diversas nacionalidades, por extravio dos seus documentos.

O relatório semanal do SME revela que mesmo período foram expulsas de Angola 568 pessoas, sendo que 567 por determinação administrativa e sete por decisão judicial.

Na semana passada, recusou-se a entrada a 70 cidadãos estrangeiros por falta de documentos de viagem e oito angolanos foram impedidos de sair do território nacional pelo mesmo motivo.

De acordo com a direcção do SME, neste período registou-se o controlo total de 64.930 passageiros, dos quais 30.996 na entrada e 33.934 na saída e nos seus guichês existem 20.928 passaportes nacionais e 942 para estrangeiros.