Na última semana, o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) expulsou do País 1319 pessoas por entrada e permanência ilegal no território nacional.

O relatório semanal do SME revela que, dos 1319 cidadãos de diversas nacionalidades expulsos, 1.316 o foram por decisão administrativa e três por decisão judicial.

Neste período foram também detidos 1.239 indivíduos por permanência ilegal em Angola e registou-se o controlo total de 50.953 passageiros, dos quais 23.604 na entrada e 27.349 na saída.

Saíram voluntariamente do país, através dos postos de fronteira terrestre de Chimbuandi, Chissanda, Yema e da UAL (aeroporto) 186 pessoas por extravio dos seus documentos e foi recusada a entrada no território nacional a 112 indivíduos. Neste período foi registado o impedimento de saída no País de seis pessoas por falta de documentos de viagem.