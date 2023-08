O Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) expulsou do País 574 cidadãos de diversas nacionalidades por entrada e permanência ilegal no território nacional.

Segundo o relatório semanal do SME 572 pessoas foram expulsas por decisão administrativa e duas por decisão judicial.

De acordo com a direcção do gabinete de comunicação institucional do SME, neste período, foram também detidas 528 pessoas por auxílio à imigração ilegal.

No âmbito da fiscalização migratória, foi recusada a entrada no País a mais de 100 pessoas por falta de documentos de viagem e três cidadãos nacionais foram impedidos de sair do território nacional pela mesma razão.

De acordo com o documento, 220 cidadãos de diversas nacionalidades saíram voluntariamente do País através dos postos de fronteiriços da Chissanda, Chimbuandi, Fortuna, Lupemba, Txihanguela, Yema e aeroporto.

O SME controlou na semana passada 66.580 passageiros, dos quais 32.836 na entrada e 33.744 na saída. Nos postos de atendimento existem 30.462 passaportes nacionais e 837 de estrangeiros.