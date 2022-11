Mais de 60 menores de um grupo de 250 crianças abusadas sexualmente por professores em várias províncias do País encontram-se gravidas, denunciou o director-geral do Instituto Nacional da Criança (INAC), Paulo Kalesi. A Polícia Nacional tem sob custódia 11 crianças, dos seis aos 13 anos, sob suspeita de escalarem edifícios para assaltar apartamentos na urbanização do Sequele, no município de Cacuaco. O porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, lamentou o facto de 10 das 11 crianças terem já várias passagens pela Polícia, por crimes da mesma natureza. Não são boas notícias, são sinais de que muita coisa não está a ser feita ao nível da protecção e assistência aos menores em Angola.