Na última semana, o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) deteve 674 indivíduos de diversas nacionalidades por entrada e permanência ilegal no território nacional.

Esta informação foi avançada pela direcção do gabinete de comunicação institucional do SME, que esclareceu que foram expulsos de Angola 648 cidadãos, dos quais 642 por decisão administrativa e seis por decisão judicial.

O relatório semanal do SME revela que foi recusada a entrada no País a 116 pessoas por falta de documentos de viagem e dez indivíduos foram impedidos de sair do território nacional pelo mesmo motivo.

Segundo as autoridades, 163 cidadãos de diversas nacionalidades saíram voluntariamente do País através dos postos de fronteiriços da Chissanda, Chimbuandi, Fortuna, Lupemba, Txihanguela, Yema e do aeroporto.

Na semana passada, o SME controlou 71.280 passageiros, dos quais, 33.052 na entrada e 38.228 na saída e nos seus guichês existem 1.8362 passaportes nacionais e 881 para estrangeiros.