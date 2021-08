No País, apenas uma em cada 10 crianças entre quatro e cinco meses é amamentada só com leite materno. Em 2018, UNICEF colocava Angola entre os estados lusófonos com menor índice de bebés que recebem leite materno.

Em Angola, dados oficiais dão conta de que, em cada 10 crianças de quatro e cinco meses, somente uma é amamentada exclusivamente com o leite materno, sendo que muitas delas, nesta fase, já ingerem água, líquidos não-lácteos e leite artificial.

A realidade angolana colide com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que orienta que as crianças devem alimentar-se só com o leite materno até aos seis meses de vida. No País, a cifra de crianças de até seis meses que cumprem este requisito é de apenas quatro em cada 10 petizes.

Após essa idade, aconselha a OMS, deverá ser dada alimentação complementar apropriada, mas a amamentação deve continuar até ao segundo ano de vida. A organização explica que o aleitamento materno reduz em 13% a mortalidade até aos cinco anos, evita diarreia e infecções respiratórias, diminui o risco de alergias, diabetes, colesterol alto e hipertensão, leva a uma melhor nutrição e reduz a possibilidade de obesidade em crianças.

No País, os últimos dados oficiais sobre o aleitamento materno foram divulgados em 2016. Contudo, em 2018, um relatório divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) colocou Angola no topo dos países lusófonos com o menor índice de bebés que recebem leite materno, com 94,9%. Intitulado Amamentação: Um presente da mãe para toda a criança, em tradução livre do inglês para o português, o estudo enumera, entre as razões sobre o posicionamento do País, as mudanças nas políticas dos governos sobre o apoio social e a percepção pública.

