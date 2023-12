As mortes registadas neste período ocorreram nos municípios de Cacuaco (3), sendo o maior número, Viana (2), Belas, Cazenga, Kilamba Kiaxi e Luanda (1) em cada.

De acordo com o balanço da época chuvosa dos últimos cinco meses do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros em Luanda, cerca de 6.175 casas ficaram inundadas, 6.240 famílias foram afectadas, abrangendo no geral um total de 31.200 indivíduos.

Neste período (10) escolas ficaram destruídas em viana, (6) no Cazenga, (3) no Kilamba Kiaxi, (2) no Belas e (1) em Luanda, ainda no município do Cazenga, foram igualmente danificados (2) hospitais.

Quantos às residências inundadas, o município de Viana foi o que mais registou com um total de 4.048 casas, de seguida Kilamba Kiaxi, com mais de 3.000 casos.